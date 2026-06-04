Zelensky propõe reunião bilateral em carta aberta a Putin

Zelensky propõe ainda um “cessar-fogo total” enquanto decorrem as negociações para o fim da guerra.



"A Ucrânia propõe o fim desta guerra através de um diálogo direto entre nós. Proponho uma reunião", escreveu Zelensky

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Kiev já propôs várias vezes um cessar-fogo prolongado para facilitar as negociações, mas Moscovo rejeita esta ideia, argumentando que permitiria ao exército ucraniano robustecer-se.



"A linha da frente de hoje é a linha de onde a diplomacia deve começar", escreveu também o presidente ucraniano. , escreveu Zelensky na carta a Putin , acrescentando que Kiev está "pronta para um cessar-fogo total durante as negociações".Kiev já propôs várias vezes um cessar-fogo prolongado para facilitar as negociações, mas Moscovo rejeita esta ideia, argumentando que permitiria ao exército ucraniano robustecer-se.





Zelensky propôs a definição de uma data para a reunião e disse que vários países "tradicionalmente recebem líderes para resolver questões de guerra e paz", citando a Suíça, a Turquia e os países do mundo árabe.



"Não tenham medo de trilhar o caminho para fora desta guerra. Isto é o principal que vos é exigido agora", escreveu Zelensky.





Por outro lado,o presidente ucraniano alerta que Kiev está pronta para continuar a combater caso Putin não concorde em terminar o conflito.



"Se não chegar pessoalmente à conclusão de que é tempo de pôr fim a esta guerra, a Ucrânia continuará a lutar pela sua existência", disse Zelensky, alertando que isso pode ameaçar a posição pessoal de Putin. "É um facto da história russa que se conhece bem: quando a Rússia se cansa, a mudança chega”.





O Kremlin já respondeu à carta, afirmando que Zelensky pode deslocar-se a Moscovo para encontrar-se com Putin "a qualquer momento".





"Zelensky pode vir a Moscovo a qualquer momento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pelos meios de comunicação estatais russos, acrescentando que o presidente russo ainda não leu a carta em causa.





O presidente norte-americano, Donald Trump, já reagiu às notícias, afirmando que um possível encontro entre Putin e Zelensky seria "excelente".



