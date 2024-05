Putin substitui um vice-ministro da Defesa uma semana após saída de Shoigu

Saveliev ocupava até ao momento o cargo de auditor no Tribunal de Contas da Rússia, enquanto o general Sadovenko se mantinha em funções desde janeiro de 2013 no ministério dirigido por Shoigu, que agora ocupa o cargo de secretário do Conselho de Segurança russo.

A destituição de Shoigu, que se manteve na liderança do ministério durante mais de uma década, surgiu dois dias após a detenção de um alto cargo da Defesa por um possível caso de corrupção.

Esta é a segunda investigação por corrupção iniciada pelas autoridades russas na cúpula da Defesa em menos de um mês.

Previamente, e pelas mesmas acusações, foi detido o vice-ministro Timur Ivanov, considerado muito próximo de Shoigu.

Em 14 de maio o Presidente Vladimir Putin assinou o decreto que confirmou o economista Andrey Belusov como novo ministro da Defesa.

Belusov, 65 anos, exercia desde janeiro de 2020 o cargo de número dois do Governo, onde também era responsável pelo fabrico de `drones` e de equipamentos de luta radioeletrónica.

Putin calculou hoje que as despesas em Defesa e Segurança para 2024 vão situar-se nos 8,7% do Produto Interno Bruto (PIB), e justificou a nomeação de Belusov com a necessidade de gerir estes importantes recursos e modernizar as Forças Armadas e a indústria militar.

O líder russo assegurou que o Exército melhora "diariamente" as suas posições na frente, pelo que não vão registar-se alterações no estado-maior das Forças Armadas.