Putin, Trump e Xi poderão reunir-se em novembro no sul da China

À pergunta de um jornalista sobre se Donald Trump e Vladimir Putin abordaram a ideia de uma reunião a três em Shenzhen na conversa telefónica que mantiveram na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu: "Sem dúvida".

Os dois líderes falaram após a visita a Moscovo e a Kiev, durante o fim de semana, de emissários de Washington para reativar as tentativas dos Estados Unidos, há muito estagnadas, para pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Esta possibilidade [de uma cimeira tripartida] já tinha sido mencionada anteriormente, e essa oportunidade surgirá", acrescentou Peskov, citado pela agência francesa AFP.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscovo, isolado do Ocidente, aproximou-se consideravelmente de Pequim.

Vladimir Putin encontrou-se com o homologo chinês, Xi Jinping, no final de agosto em Bisqueque, no Quirguizistão, por ocasião da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCX).

Após o encontro, o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, disse que foi discutida a possibilidade de reuniões bilaterais entre Putin, Trump e Xi, bem como a realização de um encontro entre os três líderes.

A cimeira da APEC, um importante fórum de cooperação económica regional que reúne 21 economias, incluindo a Rússia, a China e os Estados Unidos, está agendada para Shenzhen, a 18 e 19 de novembro.

A Rússia confirmou que Putin planeia participar no evento na cidade no sul da China, que faz fronteira com Hong Kong.

Os Estados Unidos ainda não confirmaram a presença de Trump.