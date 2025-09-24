Putin vai continuar "a elevar a fasquia" para testar defesa europeia
Foto: Shamil Zhumatov - Reuters
O tenente-general Marco Serronha, especialista em estratégia militar, acredita que a Rússia vai esticar mais a corda, nos testes à resposta politica e de defesa da Europa. Isto depois de nas últimas duas semanas ter protagonizado violações do espaço aéreo da Polonia, Roménia, Estónia.
Uma questão não menos importante é que a Europa ainda não está pronta para responder sozinha, sem o apoio dos Estados Unidos, à ameaça russa, sublinha Marco Serronha.