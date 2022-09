Putin vai querer "contraofensiva maciça". A análise de Bernardo Pires de Lima

O comentador de assuntos internacionais da RTP analisou as palavras de Putin, no discurso desta quarta-feira em que anuncia uma mobilização parcial para uma contraofensiva na Ucrânia. Bernardo Pires de Lima diz que Putin "não aprendeu com estes sete meses de guerra", mantendo a mesma narrativa, mas precisa agora de um novo ímpeto de guerra quando a Ucrânia tem reconquistado território.