Putin visita Kursk pela primeira vez desde que a Rússia recapturou a região

Putin também ordenou um aumento do número de unidades de desminagem em Kursk para que os residentes deslocados possam regressar a casa, avançou a RIA Novosti.

No seu auge, as forças ucranianas reivindicaram quase 1.400 quilómetros quadrados de Kursk.

Nova troca de drones

Os militares ucranianos enviam regularmente drones contra a Rússia, em resposta aos ataques russos que diariamente têm como alvo o seu nos últimos três anos.

Durante mais de três anos de invasão total da Rússia, as forças de Moscovo infligiram baixas em ataques a instituições de ensino militar ucranianas e em várias reuniões formais ao ar livre.





c/ agências

Putin encontrou-se com os líderes da cidade de Kurchatov e visitou a central nuclear de Kursk, que está atualmente em construção, revelou o Kremlin, segundo a agência de notícias TASS.Segundo a agência noticiosa RIA Novosti, Putin afirmou que as forças ucranianas continuam a tentar avançar em direção à fronteira russa.Pouco mais de dois anos após a invasão russa de 2022, a Ucrânia lançou, a 6 de agosto, o seu ataque mais ousado, atravessando a fronteira russa na região de Kursk, apoiada por enxames dee armamento pesado ocidental.Desde então, a Rússia, com o apoio de soldados norte-coreanos, tem lutado para expulsar as forças ucranianas do seu território, enquanto Kiev investiu recursos preciosos para manter o seu território na região, com o objetivo de o utilizar como moeda de troca em quaisquer conversações de paz.Putin afirmou, no mês passado, que as forças russas tinham recapturado Kursk e disse que soldados norte-coreanos participaram nos combates para recuperar território na região.“Continuamos as nossas operações ativas nas regiões de Kursk e Belgorod - estamos a defender proativamente as áreas fronteiriças da Ucrânia”, disse o presidente Zelensky no discurso noturno da passada quarta-feira.Moscovo e Kiev acusaram-se mutuamente de lançar ataques comdurante a noite desta quarta-feira.de longo alcance que a Rússia utilizou para atacar território ucraniano na noite passada. Já oapós uma tentativa de ataque às regiões de fronteira russas de Bryansk e Kursk, bem como Moscovo, seguidos de outros 32.De acordo com as forças ucranianas, osatingiram uma fábrica de dispositivos semicondutores na região russa de Oryol, que abastece várias empresas, incluindo algumas envolvidas na produção de mísseis Iskander e Kinzha.Segundo o Ministério russo da Defesa, o ataque ocorreu no campo de treino na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia.