A Rússia quer modernizar as forças de superfície com unidades capazes de disparar os mais recentes mísseis de cruzeiro, armas com alcance até 4.500 quilómetros e capazes de transportar ogivas convencionais e ogivas nucleares.



O rearmamento russo surge por entre alertas de serviços secretos ocidentais de que a Rússia poderá estar a planear atacar um país da NATO a médio prazo.