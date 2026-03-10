Pyongyang avisa que exercícios militares de Seul e Washington ameaçam estabilidade

Num comunicado citado hoje pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, a influente dirigente disse que as manobras constituem um "jogo de guerra provocador e agressivo", que poderá "ter consequências terríveis e inimagináveis".

Os "inimigos" do país, Coreia do Sul e Estados Unidos, "nunca devem testar a nossa paciência", alertou ainda a irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un.

O exercício anual Escudo da Liberdade resultará numa "maior destruição da estabilidade regional" num contexto de "recentes crises geopolíticas globais", disse Kim Yo-jong.

Os exercícios estão a decorrer "num momento crítico, quando a estrutura de segurança global está a colapsar rapidamente e as guerras estão a eclodir em diferentes partes do mundo", acrescentou a dirigente.

Kim Yo-jong atribuiu a situação às "ações imprudentes de bandidos internacionais ultrajantes", numa aparente referência aos Estados Unidos e a Israel.

A irmã do líder da Coreia do Norte condenou os ataques contra o Irão como um "ato ilegal de agressão" que revelou a natureza de Washington, que descreveu como desonesta.

Pyongyang concluiu em fevereiro um congresso crucial do partido único, durante o qual reafirmou o programa nuclear do país isolado, no meio de promessas de expansão do seu arsenal nuclear.

Kim Yo-jong afirmou que o país asiático irá "constantemente e repetidamente" convencer os adversários da sua "capacidade de dissuasão militar e da sua inevitabilidade".

A Coreia do Norte reagiu duramente no passado a estas manobras, que considera um ensaio para uma invasão do seu território e uma demonstração da política hostil de Washington e Seul.

Os exercícios deste ano começaram na segunda-feira, com a participação de cerca de 18 mil soldados sul-coreanos e um número ainda desconhecido de soldados norte-americanos, e irão continuar até 19 de março.

Descritos como defensivos por ambos os países, as Forças dos Estados Unidos na Coreia afirmaram que os exercícios incluem treinos com munições reais, simulações e exercícios de campo, concebidos para melhorar a prontidão operacional conjunta.