Pyongyang confirma lançamento de mísseis hipersónicos antes de cimeira da APEC

O lançamento dos mísseis foi detetado na quarta-feira pelo exército sul-coreano.

A Coreia do Norte afirmou que os dois "projéteis hipersónicos" foram lançados a sul da capital, Pyongyang, e atingiram um alvo no nordeste do país.

A manobra ocorreu apenas uma semana antes da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês), na cidade sul-coreana de Gyeongju, onde são esperados vários líderes, incluindo o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Citado pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, o alto responsável militar do regime Pak Jong Chon afirmou que "este novo sistema de armamento de ponta [foi] uma prova evidente da melhoria constante das capacidades técnicas de autodefesa" da Coreia do Norte.

Este teste visou reforçar "a durabilidade e a eficácia da dissuasão estratégica contra potenciais inimigos", noticiou ainda a agência.

Em imagens divulgadas pela KCNA, é possível ver um míssil no ar antes de atingir um alvo e explodir numa nuvem de fumo.

Os mísseis hipersónicos atingem mais de cinco vezes a velocidade do som e podem ser manobrados em pleno voo, o que os torna mais difíceis de rastrear e intercetar.