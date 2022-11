Pyongyang dispara segundo míssil balístico em dois dias

Os militares sul-coreanos detetaram o "lançamento de um míssil balístico não identificado na direção Este", notou o Estado-Maior Conjunto do país.

Já na quinta-feira, o regime de Kim Jong-un tinha disparado um míssil balístico em direção ao mar do Japão.

Os lançamentos coincidem com a visita do presidente de Espanha, Pedro Sánchez, à vizinha Coreia do Sul e ocorrem depois de o regime de Pyongyang ter disparado cerca de trinta mísseis, no início de novembro, em resposta a exercícios aéreos conjuntos de Seul e Washington.