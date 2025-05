Pyongyang encara "Cúpula Dourada" de Trump como risco de "guerra nuclear espacial"

Donald Trump diz que se trata de uma tecnologia importante para a sobrevivência do país capaz de destruir qualquer míssil.

O objetivo é que o “Golden Dome” – inspirado no sistema de defesa israelita “Iron Dome” – utilize uma rede de centenas de satélites a circular pelo globo com sensores e intercetores sofisticados para derrubar mísseis inimigos depois de estes terem levantado voo a partir de países como a China, Irão, Coreia do Norte ou Rússia.





“Vamos realmente completar o trabalho que o presidente Reagan começou, há 40 anos, para acabar de vez com a ameaça dos mísseis nos EUA”, disse Donald Trump.



China e Rússia juntam-se às críticas

Esta terça-feira, a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse que o “Golden Dome” prejudica a estabilidade estratégica, uma vez que envolve a criação de um sistema global de defesa antimíssil.









No início deste mês, o líder da Coreia do Norte mostrou-se orgulhoso de estar ao lado de Vladimir Putin no conflito com a Ucrânia e prometeu atacar os Estados Unidos e o Ocidente se continuarem com provocações militares contra a Rússia.



A Coreia do Norte e a Rússia aproximaram-se desde o início da guerra na Ucrânia, com Pyongyang a enviar milhares de soldados para combaterem ao lado da Rússia.A semana passada, a Coreia do Norte testou um novo sistema de mísseis antiaéreos . O teste foi realizado depois de ter sido autorizada a produção em larga escala deste sistema que, segundo Pyongyang, vai permitir a "rápida resposta em caso de combate".

disse o Instituto de Estudos Americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA.O novo sistema de defesa anti-mísseis foi anunciado pelo presidente norte-americano na semana passada. Com tecnologias de defesa por terra, mar e espaço, o projeto, apelidado de “Golden Dome”, custará cerca de 155 mil milhões de euros e deverá estar concluído em três anos e meio.A Coreia do Norte junta-se à China nas críticas ao plano dos EUA."Os Estados Unidos, ao adotarem uma política de ‘America First’, estão obcecados em procurar segurança absoluta para si mesmos", disse o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros. "Isso viola o princípio de que a segurança de todos os países não deve ser comprometida e prejudica o equilíbrio estratégico e a estabilidade globais", acrescentou.