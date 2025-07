A Coreia do Norte e a Rússia estão a reforçar os laços diplomáticos e militares, o que levou os dois países a assinarem um pacto de defesa mútua no ano passado. A Coreia do Norte garante apoio incondicional à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A garantia foi dada no sábado pelo líder norte-coreano ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Kim Jong Un dá como "certa" a vitória dos russos.