Pyongyang lança mais de dez mísseis balísticos para mar do Japão

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano afirmou ter detetado o lançamento por volta das 12:30 (03:30 em Lisboa), a partir da zona oriental de Wonsan, na Coreia do Norte, e que os projéteis foram disparados em direção ao Mar do Japão (denominado Mar do Leste nas duas Coreias).

O Ministério da Defesa japonês também comunicou o teste, mas sem especificar o número de projéteis.

Trata-se do primeiro lançamento de mísseis norte-coreano desde 14 de outubro, quando Pyongyang testou dois tipos de mísseis de cruzeiro disparados a partir de submarinos.

O teste militar ocorre num contexto de escalada de tensões entre as duas Coreias devido à explosão de minas na fronteira em 21 de setembro.

Seul acusou Pyongyang de colocar os explosivos no lado sul da Linha de Demarcação Militar, a fronteira de facto entre os dois países, e enviou uma carta de denúncia ao Conselho de Segurança da ONU na semana passada.

A Coreia do Norte, por seu lado, negou o envolvimento e também acusou Seul, esta semana, perante o Conselho de Segurança, de deturpar as circunstâncias da explosão com o suposto objetivo de obstruir os trabalhos de fortificação da fronteira.

O lançamento ocorre, além disso, na sequência do recente apelo do líder norte-coreano, Kim Jong-un, para transformar, o mais rapidamente possível, as forças armadas do país num exército de elite, e depois da sua influente irmã, Kim Yo-jong, ter ameaçado mobilizar mais armamento e reativar os altifalantes de propaganda na fronteira.