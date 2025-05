Pyongyang lança vários mísseis de curto alcance para o mar do Japão

Os lançamentos foram detetados pelos militares da Coreia do Sul por volta das 00h10 em Lisboa.

"Em preparação para possíveis lançamentos adicionais, as nossas forças intensificaram as medidas de vigilância e alerta", referiu o JCS.

A Coreia do Sul está a "partilhar estreitamente informações relacionadas com os aparentes mísseis balísticos norte-coreanos com as autoridades dos Estados Unidos e do Japão, mantendo um estado de prontidão total", acrescentou.

A Península da Coreia, no nordeste da Ásia, está dividida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que travaram uma guerra entre 1950 e 1953.

Pyongyang e Seul continuam tecnicamente em guerra, dado que nunca assinaram um acordo de paz, embora um armistício tenha permitido cessar os combates.