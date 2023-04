Pyongyang lançou míssil. Japão emitiu alerta na ilha Hokkaido

Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

A Coreia do Norte lançou, esta quinta-feira, um "novo tipo de míssil balístico". O Japão chegou a emitir um alerta aos habitantes de Hokkaido com receio de que o míssil pudesse cair junto à ilha nipónica do norte do país, o que acabou por não acontecer.