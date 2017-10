Pyongyang quer colocar América ao alcance de um dos seus mísseis balísticos

RTP10 Out, 2017, 15:47 / atualizado em 10 Out, 2017, 15:48 | Mundo

Anton Morozov, um deputado do Parlamento russo que visitou a Coreia do Norte entre 2 e 6 de outubro, foi informado pelas autoridades norte-coreanas de que um dos mísseis balísticos do regime é neste momento capaz de viajar três mil quilómetros, mas poderá atingir os nove mil depois de trabalhos de modernização.



Morozov, que é membro do comité do comité de assuntos internacionais da Duma, foi citado pela agência de notícias Interfax como referindo que, sendo este o objetivo do regime coreano, “não foi referido qualquer prazo” para cumprir essa tarefa.



Também de Moscovo chegou o aviso do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, à Administração Trump dos riscos de uma “escalada inaceitável” da tensão com a Coreia.



Em conversa telefónica com o homólogo americano, Rex Tillerson, Lavrov alertou o seu homólogo para a “inaceitável escalada de tensões na península coreana a que poderão conduzir os preparativos militares coordenados pelos Estados Unidos na região”.



De acordo com o próprio Lavrov, a Rússia apelou a uma resolução das divergências entre as duas partes “exclusivamente por meios diplomáticos”.



O recado surge na sequência de uma série de declarações explosivas de Donald Trump na última semana.



Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de outubro de 2017

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de outubro de 2017

Depois de ter avisado Tillerson – através de uma mensagem de Twitter – que “estava a perder o seu tempo negociando” com os norte-coreanos, no sábado passado reforçou essa crença de que os esforços diplomáticos norte-americanos junto da Coreia do Norte sempre falharam: “Desculpem, mas só uma coisa vai funcionar”.Já antes o Presidente norte-americano deixara a ameaça de “arrasar por completo” a Coreia do Norte caso Pyongyang arriscasse o lançamento de um ataque aos Estados Unidos.