Qassem Soleimani. Comunidade internacional preocupada com o escalar da violência

Entre ameaças e apelos à calma, o mundo reage à morte do general Soleimani. A China pede prudência, a França diz que o mundo acordou "mais perigoso" e nos EUA, a presidente da Câmara dos Representantes diz que o congresso não foi avisado deste ataque. No entanto, Israel diz estar do lado dos EUA.