Qassem Soleimani. EUA confirmam ataque com tiro de drone

Uma das figuras mais importantes do Irão foi morta, num ataque aéreo norte-americano, no Iraque. O general Qassem Soleimani, que comandava a força de elite iraniana, morreu em Bagdade, logo depois de ter aterrado no país, por ordem de Donald Trump, como confirmou o Pentágono.