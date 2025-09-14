Qatar pede à comunidade internacional sanções contra Israel
O Qatar pediu hoje à comunidade internacional para que sejam impostas sanções a Israel e que termine com a lógica de "dois pesos e duas medidas".
O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, considerou que Israel deve ser sancionado por aquilo que descreveu como crimes e que a comunidade internacional tem de "parar com os dois pesos e duas medidas".
Este apelo surge na véspera de uma reunião em Doha, capital do Qatar, entre líderes árabes e muçulmanos que terá como objetivo condenar os ataques de Israel em Doha, ocorridos na passada terça-feira.
Israel teve como alvo líderes do movimento islamita palestiniano Hamas, reunidos num complexo residencial no coração de Doha, capital do Qatar.
"As Forças de Defesa de Israel (IDF) e a ISA [Agência de Segurança de Israel] realizaram um ataque preciso contra a alta liderança da organização terrorista Hamas", anunciaram então os militares israelitas em comunicado na rede X.
O Qatar acolhe a maior base dos EUA na região e desempenha o papel de mediador na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, ao lado dos Estados Unidos e do Egito.