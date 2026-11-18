O Presidente dos EUA, Donald Trump, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o chefe de Governo australiano, Anthony Albanese, reuniram-se na capital filipina, à margem da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Após o encontro - o primeiro entre os líderes do bloco desde 2024 -, os quatro países anunciaram a criação da iniciativa "Colaboração para a Vigilância Marítima do Indo-Pacífico", destinada a "melhorar o intercâmbio de informações e o conhecimento do ambiente marítimo", de acordo com um comunicado conjunto divulgado nas últimas horas.

Além disso, reconheceram "o rápido aumento do número e da magnitude dos ciberincidentes na região", razão pela qual acordaram uma cooperação mais ampla em matéria de cibersegurança.

Acompanhado pelos secretários do Tesouro, Scott Bessent, de Estado, Marco Rubio, e do Comércio, Howard Lutnick, o Presidente norte-americano discutiu ainda com os homólogos "acordos sobre inteligência artificial (IA), cooperação marítima e comércio", referiu a Casa Branca.

O comunicado conjunto aborda ainda os esforços do Quad para "garantir as cadeias de abastecimento de produtos essenciais" e destaca os futuros projetos de cabos submarinos no Oceano Índico, destinados a reforçar a conectividade regional.

Além disso, escreveu ainda a agência de notícias EFE, o texto expressa a "profunda preocupação" dos quatro países com a "coerção económica, incluindo restrições arbitrárias às exportações", numa referência velada à China, num contexto mundial de tensões comerciais e tecnológicas.

"Opomo-nos firmemente a qualquer ação unilateral ou desestabilizadora que pretenda alterar o `status quo` [da região] - incluindo através do uso da força ou da coação - e que intensifique as tensões e mine a paz e a estabilidade regionais", acrescenta-se no texto.

Criado em 2007 e composto por quatro países do Indo-Pacífico, o Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad) intensificou, nos últimos anos, a cooperação em matéria de segurança marítima, cadeias de abastecimento, minerais críticos e resposta humanitária.

Em maio, o bloco anunciou a criação de um mecanismo para coordenar o fornecimento e as reservas de combustíveis face à crise energética provocada pelo bloqueio do estreito de Ormuz. Em Outubro, manifestou a intenção de fornecer mais de 85 milhões de dólares (77,3 milhões de euros) em assistência técnica e financeira para facilitar o acesso às tecnologias de IA no Indo-Pacífico.

Trump afirmou, na terça-feira, que o Quad representa "uma das parcerias mais importantes do mundo e, também, uma das mais poderosas".