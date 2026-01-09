Qual a melhor hora para pedir um aumento?

De acordo com um estudo do UK Biobank, os níveis de cortisol- a hormona do stress- refletem no sucesso ou insucesso do pedido de aumento salarial. As 11h00 destacam-se como o melhor horário para fazer o pedido, uma vez que os níveis de cortisol se encontram mais elevados a meio da manhã. Esse pico hormonal pode traduzir-se em mais energia, assertividade e capacidade de enfrentar uma conversa potencialmente desconfortável. O receio de ouvir um “não”, de parecer ingrato ou de colocar em risco a estabilidade profissional mantém o tema do salário envolto num tabu que ainda marca a cultura laboral.





No entanto, estudos recentes e a análise de especialistas apontam que o sucesso desse pedido pode depender menos da coragem individual e mais do momento certo- e da forma como a conversa é conduzida.





A coach e psicóloga María Naqui sublinha, no entanto, que os dados devem ser interpretados com cautela. Em reflexão publicada no âmbito da Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Naqui alerta que “estas afirmações baseiam-se em factos objetivos que, apesar de interessantes, devem ser analisados à luz das variáveis laborais de cada pessoa”.





Pedir um aumento, defende, é sempre um ato pessoal. “Não funcionamos todos da mesma maneira”, diz.





No entanto, segundo o La Vanguardia , os especialistas alertam que, se a empresa atravessa dificuldades financeiras ou prevê despedimentos, esse não é o momento adequado para avançar com o pedido.





Mais do que escolher a data perfeita, os especialistas defendem que o fator decisivo é o estado emocional de quem pede- e de quem ouve. A professora colaboradora da UOC, Marta Calderero, destaca a importância da autorreflexão antes da conversa. “É essencial identificar como nos sentimos e que pensamentos surgem, para sermos mais assertivos e evitar reações passivas ou agressivas”, explica.





Para estruturar o pedido, Calderero recomenda a utilização da técnica DESC- um método de comunicação que passa por quatro etapas: descrever a situação que gera desconforto, expressar as emoções associadas, sugerir soluções concretas- como o aumento salarial- e clarificar as consequências positivas dessa mudança, tanto para o trabalhador como para a organização.





Após avançar com o pedido, Naqui aconselha uma postura serena e pragmática. Manter a calma, aceitar o resultado e encerrar a conversa deixando espaço para um diálogo futuro pode ser tão importante quanto o pedido em si. “Mais do que o resultado imediato, esta atitude transforma uma conversa difícil numa oportunidade de crescimento profissional e de melhoria da relação laboral”, conclui.



