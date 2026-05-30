"Qualquer acordo seria um bom acordo" com o Irão

"A situação neste momento é que qualquer acordo será um bom acordo", afirmou Pete Hegset.

O secretario de Defesa dos Estados Unidos falou com Donald Trump e garante que o presidente norte-americano é "paciente neste objetivo" do conseguir um acordo.





As declarações do responsável pela Defesa dos EUA em Singapura acontecem depois de Trump ter mantido na Casa Branca uma reunião de cerca de duas horas com a sua equipa de segurança para tomar uma "decisão final" sobre a guerra que terminou sem acordo.





"Temos reservas (de armas) mais do que suficientes", assegurou Hegseth, numa aparente alusão a rumores segundo os quais a suspensão de uma importante venda programada de armamento a Taiwan se deveu à escassez de stocks nos Estados Unidos.

