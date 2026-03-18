Quantidades crescentes de cocaína e quetamina nas cidades europeias: que história contam as águas residuais?

O relatório é publicado pelo grupo SCORE em colaboração com a Agência da União Europeia sobre Drogas (EUDA).





Foram analisadas águas residuais em 115 cidades europeias de 25 países (23 da União Europeia, Turquia e Noruega) com o objetivo de explorar os padrões de consumo de droga dos respetivos habitantes. Durante um período de uma semana, entre março e maio de 2025, foram recolhidas amostras diárias que depois foram analisadas e que correspondem a águas residuais de cerca de 72 milhões de pessoas.







Os resultados revelam que as seis drogas investigadas foram encontradas em quase todas as cidades participantes mas há diferenças relevantes nas quantidades detetadas.





Se o total de resíduos de MDMA, conhecido comercialmente como Ecstazy, diminuiu 16 por cento entre 2024 e 2025, os níveis de cocaína e cetamina aumentaram.





Os níveis de cetamina nas águas residuais aumentaram quase 41 por cento de um ano para o outro, com os resíduos mais elevados a serem detetados em cidades da Bélgica, da Alemanha e dos Países Baixos.





No mesmo sentido, o volume global de cocaína nas águas residuais subiu quase 22 por cento entre 2024 e 2025. Neste caso, as quantidades mais elevadas foram detetadas em cidades da Europa ocidental e do sul, em especial na Bélgica, Espanha e Países Baixos.

A investigação procurou nos esgotos vestígios de cinco drogas estimulantes (anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA e quetamina), bem como de canábis.