"Quanto mais cedo melhor". Putin não recusa solução diplomática para guerra na Ucrânia

Menos de 24 horas depois da visita de Volodymyr Zelensky aos EUA, o presidente russo deu uma conferência de imprensa em Moscovo onde deixou vários recados a Washington e a Kiev."Quanto ao Patriot, é um sistema bastante antigo. Não funciona como o nosso [sistema russo] S-300. Mas nossos adversários assumem que é uma arma defensiva”, disse Putin.

Putin garantiu que deseja que o conflito termine e afirmou que “quanto mais cedo, melhor”, mas mantém os objetivos de ocupação da Ucrânia, em particular da Crimeia.





, disse o presidente russo, que acusou Zelensky e Biden de não terem manifestado nenhuma intenção para negociar a paz durante o encontro de quarta-feira.

Putin afasta cenário de crise económica

Putin falou ainda sobre as sanções impostas pelo Ocidente, nomeadamente o limite do preço do petróleo russo por parte da União Europeia. O presidente russo afastou um cenário de crise económica e garantiu que Moscovo não terá prejuízos.“Dá para perceber que o objetivo dos opositores e adversários políticos da Rússia é limitar as receitas russas, mas não vejo isso. Não há prejuízos para o orçamento federal da Rússia”, reiterou.

Em relação ao limite do preço do petróleo a 60 dólares por barril, o presidente Vladimir Putin disse que pretende assinar um decreto na próxima segunda ou terça-feira como resposta.

Na quarta-feira, durante a visita a Washington, Volodymyr Zelensky realçou que uma "paz justa" para terminar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia não implica "nenhuma cedência" na integridade territorial ucraniana.Em resposta, Joe Biden garantiu que partilha a mesma visão pela "independência da Ucrânia" e garantiu continuar a ajudar Kiev para ganhar a guerra."Queremos que esta guerra acabe, e, como dissemos, isso não irá acontecer agora (…). Vamos ajudar a Ucrânia a ganhar no campo de batalha, o que não pode acontecer sem a nossa ajuda", destacou o presidente norte-americano.Para além de os EUA terem confirmado, pela primeira vez, o envio do sistema de defesa antiaérea Patriot, Joe Biden anunciou também na quarta-feira o envio de um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de cerca de 45 mil milhões de dólares.