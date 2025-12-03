Quantos microplásticos ficam na saliva humana quando mastiga uma pastilha elástica?





"O nosso objetivo não é assustar ninguém", garante o autor principal do estudo, Sanjay Mohanty, docente na Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), na conferência da American Chemical Society. Até à data, não existem estudos em seres humanos. "Mas sabemos que estamos expostos a plásticos na nossa vida quotidiana e foi isso que quisemos explorar".

As pessoas e os microplásticos

A grande experiência da mastigação

Os investigadores mediram então o número de microplásticos presentes em cada amostra de saliva. As partículas de plástico foram coradas de vermelho e contadas ao microscópio ou analisadas por espetroscopia de infravermelhos transformada de Fourier, que também forneceu a composição do polímero.

Estudos em animais e em células humanas mostram que os microplásticos podem ser prejudiciais, pelo que, por agora, há que esperar por melhores respostas da comunidade científica. Enquanto isso, Mohanty defende que pouco mais há a fazer que não seja tentar reduzir a exposição das pessoas aos microplásticos.Os cientistas estimam que os seres humanos consomem dezenas de milhares de microplásticos (com tamanhos que variam entre um micrómetro e cinco milímetros) todos os anos através dos alimentos, bebidas, embalagens de plástico, revestimentos e processos de fabrico ou transformação.No entanto, até à data, apenas alguns pequenos estudos investigaram a pastilha elástica como uma fonte potencial de microplásticos. Mohanty e a sua aluna, Lisa Lowe, decidiram investigar. A razão é a popularidade das pastilhas elásticas e o número de pastilhas consumidas todos os anos.A goma de mascar é feita de uma base de goma, adoçante, aromatizantes e outros ingredientes. As gomas de mascar naturais utilizam um polímero à base de plantas, como o chiclete ou outra seiva de árvores, para obter uma mastigação adequada. Outros produtos deste tipo, menos naturais, utilizam bases de goma sintéticas feitas de polímeros derivados do petróleo."A nossa hipótese inicial era que a pastilha elástica sintética conteria muito mais microplásticos porque a base é de plástico", disse Lowe.Mohanty diz que queriam limitar o fator humano dos diferentes estilos de mastigação e da saliva, pelo que colocaram uma pessoa a mastigar sete pastilhas de cada marca.No laboratório, a pessoa testada mastigou pastilha elástica durante quatro minutos, recolheu amostras de saliva de trinta em 30 segundos e, por fim, enxaguou a boca com água limpa. Numa outra experiência, foram recolhidas amostras de saliva periodicamente durante vinte minutos para determinar a taxa de libertação de microplásticos de cada pastilha elástica.Lowe mediu uma média de 100 microplásticos libertados por grama de pastilha elástica, com alguns pedaços individuais de pastilha elástica a libertarem até 600 microplásticos por grama., diz Lowe. Também continham os mesmos polímeros: poliolefinas, tereftalatos de polietileno, poliacrilamidas e poliestirenos. Os polímeros mais abundantes em ambos os tipos de pastilhas elásticas eram as poliolefinas, um grupo de plásticos que inclui o polietileno e o polipropileno.A maior parte dos microplásticos foram libertados da pastilha nos primeiros dois minutos de mastigação. Mas Mohanty diz que não foram libertados devido às enzimas da saliva que os decompõem. Pelo contrário, a mastigação é suficientemente abrasiva para fazer com que os pedaços se soltem. Após oito minutos de mastigação, 94% das partículas de plástico recolhidas durante os testes foram libertadas. Por conseguinte,Devido aos instrumentos e técnicas utilizados, o estudo limitou-se à identificação de microplásticos de dimensão igual ou superior a vinte micrómetros. Mohanty acrescenta que é provável que as partículas de plástico mais pequenas não tenham sido detetadas na saliva e diz que é necessário realizar mais investigação para avaliar a potencial libertação de partículas de nanoplásticos das pastilhas elásticas.