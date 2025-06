Quarenta brasileiras libertadas em Espanha em operação contra exploração sexual

O conselheiro do Departamento de Segurança Basco, Bingen Zupiria, informou que a operação, contra o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, foi concluída hoje.

Zupiria explicou na Rádio Vitoria que a Ertzaintza começou a investigar há meses um possível grupo dedicado ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual no País Basco e constatou que a Polícia Nacional também estava a investigar um crime semelhante noutras comunidades, pelo que ambas as entidades desenvolveram um trabalho conjunto durante meses e prepararam a operação.

A investigação, que começou após informações fornecidas por uma testemunha protegida.

Na terça-feira, as autoridades tinham anunciado que 34 mulheres tinham sido libertadas e que pelo menos 19 pessoas tinham sido detidas em Espanha - no País Basco, em Logroño, Pamplona, Saragoça e Figueres (Girona) - durante a operação.

Os cabecilhas do esquema recrutavam mulheres noutros países, na maioria no Brasil, para as explorar sexualmente em apartamentos geridos por eles.