Quarta operadora móvel angolana Africell já tem perto de seis milhões de clientes

Gonçalo Farias, que participou hoje numa mesa-redonda num painel sobre Desenvolvimento e Acesso às Comunicações como Fator para a Digitalização, disse que é preciso aumentar "a documentação das pessoas para elas poderem ter de facto fluidez" na literacia digital.

"E não é só nas telecomunicações, amanhã quem quiser mudar o seu comercializador de gás ou quem quiser mudar o seu provedor de televisão, se nós sabemos que não temos toda a população com documentos de facto temos que atacar sobre essas causas de base", sublinhou Gonçalo Farias em declarações à imprensa, à margem da V conferência sobre Transformação Digital, promovida pela Revista Economia e Mercado, que decorreu sob o lema "Telecomunicações, Digitalização e Inclusão Financeira".

Relativamente à companhia, o diretor executivo da Africell realçou que a sua infraestrutura cresce todos os dias.

"Esta semana lançamos serviços em mais uma província, estamos a fazer trabalho de terreno de construções e implementação noutras localizações, portanto, a Africell está a cumprir calmamente com o calendário definido com as autoridades e está a fazer o seu caminho", sublinhou.

Questionado sobre os desafios relativo à partilha de infraestruturas, Gonçalo Farias sublinhou que "o mercado não tem apetência para fazer a partilha e não foi tecnicamente também preparado, conceptualizado, no sentido de se fazer esse caminho".

"Agora se se poderia fazer muito mais na partilha de infraestruturas? Isso com certeza", frisou.

A operar no mercado angolano desde abril deste ano, a Africell no arranque dos trabalhos da companhia considerou a partilha de infraestrutura um dos grandes desafios da empresa, que poderia condicionar a expansão dos seus serviços a todo território nacional.