Quase 3.950 crianças morreram ou ficaram feridas em quatro anos de guerra na Ucrânia

Segundo a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, 17 crianças foram mortas em julho, enquanto 166 ficaram feridas, representando um aumento de 49% em relação ao mês anterior.

A estes dados, juntam-se os dos ataques de agosto que deixaram dezenas de crianças mortas e feridas no país europeu.

"As crianças estão a ser mortas e feridas nas suas casas, parques infantis e comunidades. Estão a ser levados a cabo ataques contra escolas e hospitais. Muitas vidas jovens foram interrompidas ou alteradas para sempre. Isto é inaceitável. As crianças precisam de paz", disse a representante da UNICEF na Ucrânia, Anne-Claire Dufay.

A responsável acrescentou que, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, 3.946 crianças foram confirmadas como mortas ou feridas na Ucrânia, um número que é provavelmente superior.

A UNICEF apelou ao fim dos ataques e ao pleno respeito pelo Direito Internacional Humanitário, incluindo a proteção das crianças e das infraestruturas civis de que dependem.