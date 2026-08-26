Quase 3.950 crianças morreram ou ficaram feridas em quatro anos de guerra na Ucrânia

Quase 3.950 crianças morreram ou ficaram feridas em quatro anos de guerra na Ucrânia

As Nações Unidas informaram hoje que o número mensal de crianças vítimas na Ucrânia atingiu, em julho, o seu nível mais elevado em quatro anos de um conflito que provocou a morte ou ferimentos a quase 3.950 crianças mortas ou feridas.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Segundo a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, 17 crianças foram mortas em julho, enquanto 166 ficaram feridas, representando um aumento de 49% em relação ao mês anterior.

A estes dados, juntam-se os dos ataques de agosto que deixaram dezenas de crianças mortas e feridas no país europeu.

"As crianças estão a ser mortas e feridas nas suas casas, parques infantis e comunidades. Estão a ser levados a cabo ataques contra escolas e hospitais. Muitas vidas jovens foram interrompidas ou alteradas para sempre. Isto é inaceitável. As crianças precisam de paz", disse a representante da UNICEF na Ucrânia, Anne-Claire Dufay.

A responsável acrescentou que, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, 3.946 crianças foram confirmadas como mortas ou feridas na Ucrânia, um número que é provavelmente superior.

A UNICEF apelou ao fim dos ataques e ao pleno respeito pelo Direito Internacional Humanitário, incluindo a proteção das crianças e das infraestruturas civis de que dependem.

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