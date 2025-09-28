Quase 40 mortos em comício na Índia

por RTP

Pelo menos 39 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas ontem durante um comício político na Índia.

VER MAIS
Não são para já conhecidas as causas do tumulto.

Foi nomeada uma comissão independente para investigar o incidente e apresentar um relatório ao governo.

É a primeira vez na história do país que uma ação política provoca um elevado número de mortos e feridos.

Em campanha estava o ator Tâmil Vijay, um dos mais conhecidos do cinema indiano.

Desde que lançou o partido em 2024 que tem movido multidões para os comícios que realiza.
PUB
PUB