Quase 40 mortos em comício na Índia

Não são para já conhecidas as causas do tumulto.



Foi nomeada uma comissão independente para investigar o incidente e apresentar um relatório ao governo.



É a primeira vez na história do país que uma ação política provoca um elevado número de mortos e feridos.



Em campanha estava o ator Tâmil Vijay, um dos mais conhecidos do cinema indiano.



Desde que lançou o partido em 2024 que tem movido multidões para os comícios que realiza.