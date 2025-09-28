Quase 40 mortos em comício na Índia
Pelo menos 39 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas ontem durante um comício político na Índia.
Foi nomeada uma comissão independente para investigar o incidente e apresentar um relatório ao governo.
É a primeira vez na história do país que uma ação política provoca um elevado número de mortos e feridos.
Em campanha estava o ator Tâmil Vijay, um dos mais conhecidos do cinema indiano.
Desde que lançou o partido em 2024 que tem movido multidões para os comícios que realiza.