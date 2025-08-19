Quase 400 mortos no Paquistão desde quinta-feira devido a chuvas de monção
Pelo menos 393 pessoas morreram desde quinta-feira no Paquistão devido às chuvas torrenciais de monção, anunciaram hoje as autoridades locais, enquanto continuavam as operações para retirar dezenas de corpos ainda soterrados.
Entre essas mortes, 356 foram registadas na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, no noroeste da fronteira com o Afeganistão, disse a Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes paquistanesa, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
O anterior balanço dos efeitos das chuvas desde quinta-feira era de 270 mortos e cerca de 150 desaparecidos.
Desde 26 de junho, morreram no Paquistão 706 pessoas devido à monção, que deve durar até meados de setembro.
Especialistas consideraram que o Paquistão é um dos países mais vulneráveis a eventos climáticos extremos.
Em 2022, as chuvas, na época das monções, designação dada aos ventos sazonais, causaram mais de 1.700 mortos e perdas económicas superiores ao equivalente a 30 mil milhões de euros.