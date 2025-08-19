Quase 400 mortos no Paquistão desde quinta-feira devido a chuvas de monção

Entre essas mortes, 356 foram registadas na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, no noroeste da fronteira com o Afeganistão, disse a Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes paquistanesa, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O anterior balanço dos efeitos das chuvas desde quinta-feira era de 270 mortos e cerca de 150 desaparecidos.

Desde 26 de junho, morreram no Paquistão 706 pessoas devido à monção, que deve durar até meados de setembro.

Especialistas consideraram que o Paquistão é um dos países mais vulneráveis a eventos climáticos extremos.

Em 2022, as chuvas, na época das monções, designação dada aos ventos sazonais, causaram mais de 1.700 mortos e perdas económicas superiores ao equivalente a 30 mil milhões de euros.