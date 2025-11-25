Quase 50 crianças mortas este ano na Cisjordânia

A agência alertou. num comunicado divulgado nas redes sociais. que "47 crianças foram mortas este ano e mais de 12 mil "permanecem deslocadas à força" devido à violência e à crise.

"Todas as crianças merecem dignidade e um futuro. A UNRWA continua a proteger as crianças refugiadas palestinianas, bem como o seu direito à educação, à saúde e a outros direitos básicos", declarou.

Em outubro passado, a violência israelita na Cisjordânia atingiu níveis recorde, como confirmou a própria UNRWA, que começou a investigar os ataques de colonos israelitas em 2013.

A agência estima que, só em outubro, os colonos tenham destruído cerca de 3.000 oliveiras, cruciais para a economia palestiniana em dificuldades.

A comissão palestiniana encarregada de recolher dados sobre a violência israelita na Cisjordânia, a Comissão do Muro e dos Assentamentos, estimou que os colonos perpetraram mais de 140 ataques contra agricultores ou explorações agrícolas desde agosto.