Quase 700 pessoas fogem de centro de fraude online de Myanmar para a Tailândia

Um total de "677 pessoas fugiram do centro de fraudes" de KK Park, atravessando o rio Moei para chegar à Tailândia, esta manhã, indicou à agência de notícias France-Presse (AFP) Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, vice-governador da província de Tak, perto da fronteira com Myanmar.



"A polícia de imigração e uma força operacional militar colaboraram para prestar assistência no âmbito de procedimentos humanitários (...) e essas pessoas serão submetidas a um controlo", acrescentou.



O gabinete da administração provincial de Tak anunciou, em comunicado, que o grupo era composto por "cidadãos estrangeiros", homens e mulheres, e que as autoridades esperam que outras pessoas atravessem a fronteira tailandesa.



Em Myanmar, complexos onde burlões `online` visam estrangeiros com esquemas sentimentais e comerciais prosperaram ao longo da fronteira pouco vigiada com a Tailândia durante a guerra civil, desencadeada por um golpe de Estado, em fevereiro de 2021.



A maioria dos locais está sob o controlo de grupos criminosos chineses, em conluio com milícias birmanesas, escreve a AFP.



De acordo com especialistas, a junta militar fecha os olhos às redes de burlas, nas mãos de aliados milicianos, que, em troca, controlam as regiões fronteiriças.



Mas o poder birmanês também sofre pressões da China, o maior aliado militar da junta, para pôr fim a estes esquemas, já que Pequim está descontente com o número de cidadãos chineses que participam e são alvo destas burlas.



A China, a Tailândia e Myanmar empreenderam um esforço conjunto, muito divulgado pela comunicação social, para erradicar o flagelo. Em fevereiro, cerca de sete mil trabalhadores foram retirados do sistema.



Mas estas "fábricas de ciberfraudes" prosperam mais do que nunca no país do sudeste asiático, de acordo com uma investigação da AFP publicada em meados de outubro.



Por exemplo, antenas parabólicas Starlink multiplicaram-se com rapidez nos telhados para compensar o corte de Internet pelas autoridades tailandesas.



Nas imagens da AFP, quase 80 antenas são visíveis num único telhado do complexo KK Park.



A SpaceX anunciou na quarta-feira que desativou mais de 2.500 recetores de Internet Starlink usados nesses centros de fraude cibernética.