Quase 72 mil pessoas deslocadas numa semana em Nampula

De acordo com um relatório de campo daquela agência das Nações Unidas, os recentes ataques de grupos armados não estatais no distrito de Memba, entre 10 e 17 de novembro, desencadearam novas deslocações, agravando a escalada da violência no norte de Moçambique em 2025.

Citando dados e atualizações de organizações estatais e humanitárias que monitorizam o conflito no norte de Moçambique, a OIM assinala que, entre 16 e 23 de novembro, foi confirmada a deslocação de 14.172 famílias (71.983 pessoas) com destino a Eráti, distrito da mesma província.

De acordo com o documento, os principais pontos de concentração dos deslocados incluem a sede do posto administrativo de Alua, que acolhe 10.169 famílias (49.924 pessoas), Miliva, com 1.634 famílias (8.895 pessoas) e a Escola Primária de Alua Velha, com 2.369 famílias (13.164 pessoas), sendo as crianças 67% (47.964) da população deslocada.

"Os centros de acolhimento continuam congestionados, com as famílias a ocuparem salas de aula, tendas ou espaços abertos. Estas condições aumentam a exposição às chuvas, o acesso limitado à água, saneamento e higiene e os riscos para a saúde relacionados", alerta-se.

Segundo a OIM, as mulheres, raparigas, idosos e as pessoas com deficiência enfrentam vulnerabilidades ainda maiores, incluindo a exposição à violência baseada no género, falta de privacidade e o acesso limitado a instalações.

A organização acrescenta que existem, entre os deslocados, crianças não acompanhadas e separadas, além de relatos de perda de documentos civis e aumento do sofrimento psicossocial, "particularmente entre os que fugiram a pé durante vários dias".

"O Governo e os parceiros estão a prestar assistência imediata, incluindo alimentação, abrigo de emergência, higiene, saúde e apoio à proteção. No entanto, os recursos continuam a ser amplamente limitados e o número de novas chegadas continua a superar a capacidade disponível", explica aquela agência da ONU, alertando para a urgência no "alargamento coordenado do apoio" entre os setores para atender as necessidades prioritárias e melhorar as condições nos centros de acolhimento.

Pelo menos cinco pessoas morreram nos recentes ataques extremistas em Memba, norte de Moçambique, disse em 18 de novembro o governador da província de Nampula, Eduardo Abdula, alertando que o número pode aumentar devido à falta de informação de zonas ainda inacessíveis.

A instabilidade levou ainda à suspensão de vários projetos públicos em Memba, incluindo a construção de um centro de saúde e o sistema de abastecimento de água do distrito.

Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram a autoria de pelo menos dois ataques na província moçambicana de Nampula, provocando a morte de cinco cristãos, noticiou anteriormente a Lusa. Na reivindicação, feita através dos canais de propaganda do grupo, refere-se que num dos ataques a uma aldeia "capturaram e mataram quatro cristãos a tiro" e que queimaram uma igreja. Noutro local assumiram que mataram um cristão e queimaram duas casas.

A província de Cabo Delgado, também no norte de Moçambique, rica em gás, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado em 05 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.