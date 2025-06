Quase 800 detenções relacionadas com tráfico de fármacos em operação da Interpol. Portugal entre os principais países

Nesta operação de larga escala, foram iniciadas 1.728 investigações e emitidos 847 mandados de busca no âmbito da operação. Cerca de 93% dos produtos apreendidos não tinham aprovação por parte das autoridades reguladoras nacionais. Os restantes sete por cento foram confirmados como falsificados, desviados ou rotulados de forma incorreta.





A operação decorreu em 90 países, incluindo Portugal, onde foram descobertos produtos farmacêuticos em oito estabelecimentos prisionais.









Aumento da procura por semaglutida e suplementos peptídicos

Apreensões a nível global

Entre os medicamentos mais apreendidos estão substâncias que atuam sobre o sistema nervoso central, como psicoestimulantes, ansiolíticos e fármacos utilizados no tratamento da doença de Parkinson. Medicamentos para a disfunção erétil ocupam o segundo lugar na lista.Outros produtos apreendidos incluem esteroides anabolizantes, medicamentos antidiabéticos, produtos antitabagismo, suplementos alimentares e agentes dermatológicos., acrescenta.Esta operação revelou umaDe acordo com a Interpol, estes produtos são alvo de comercialização por grupos criminosos devido à sua popularidade e valor elevado no mercado paralelo. Estima-se que uma única seringa de semaglutida possa custar centenas de dólares no mercado secundário. A Organização Mundial da Saúde e várias agências reguladoras têm alertado para os riscos associados ao uso não supervisionado destes fármacos injetáveis.Suplementos peptídicos como BPC-157, ipamorelin e melanotan, também registaram um aumento significativo nas apreensões. Estes compostos permanecem sem aprovação na maioria das regiões, devido à falta de estudos clínicos e potenciais riscos à saúde.A Austrália destacou-se com o maior volume de apreensões, incluindo mais de 5,2 milhões de unidades de produtos terapêuticos ilegais. O modafinil e o armodafinil, ambos psicoestimulantes, foram as substâncias mais comuns.revelando indícios de uma rede criminosa ativa no contrabando de substâncias ilícitas para o sistema prisional.O Canadá, Irlanda, Malásia, Países Baixos, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos também reportaram grandes apreensões. No Burkina Faso, 816 mil comprimidos foram descobertos em veículos, e no México foram intercetadas 47 mil unidades de ansiolíticos como o clonazepam e o alprazolam., alertou David Caunter, diretor de Crime Organizado e Emergente da Interpol.A nível digital, cerca de 13 mil sites, páginas de redes sociais e bots utilizados para a venda de medicamentos ilegais foram desativados. A Malásia liderou a remoção de conteúdos online (7.000 anúncios), seguida da Rússia, Irlanda, Singapura e Irão.“Trabalhando em conjunto, os países estão a tomar medidas concretas para proteger a saúde pública e garantir a integridade dos sistemas de saúde”, concluiu a Interpol.