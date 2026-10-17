Quase metade dos peruanos insatisfeitos com início do mandato da Presidente Fujimori
Quase metade dos peruanos faz uma avaliação negativa dos primeiros meses de mandato da Presidente Keiko Fujimori, que mantém níveis de popularidade semelhantes aos de setembro, de acordo com uma sondagem divulgada na sexta-feira.
O levantamento, realizado pela empresa Ipsos e publicado no jornal Perú 21, revela que 49% dos peruanos fazem uma avaliação negativa do desempenho de Fujimori, contra 40% que fazem uma avaliação positiva e 11% que não têm opinião.
A insatisfação com Fujimori aumentou um ponto percentual em relação à mesma sondagem de setembro (48%) e a aprovação baixou dois pontos em relação ao mês anterior (40%).
Fujimori, que tomou posse em 28 de julho, iniciou o mandato de cinco anos com uma avaliação positiva de 56% e negativa de 25% em agosto, enquanto 18% não se pronunciavam sobre a dirigente nessa altura.
A queda na popularidade de Fujimori, que venceu as eleições presidenciais por uma margem muito estreita sobre o candidato de esquerda Roberto Sánchez, é atribuída à falta de resultados imediatos face à insegurança e à atividade do crime organizado, a principal preocupação dos peruanos.
A Presidente peruana tem-se concentrado nas últimas semanas em reforçar ações e operações contra o crime organizado, incluindo a criação de um comando unificado entre a polícia e as forças armadas para perseguir grupos dedicados sobretudo à extorsão de empresas, às quais exigem pagamentos sob ameaça de morte.
"Embora os seus índices de aprovação estejam longe dos registados no início do mandato, revelam-se favoráveis quando comparados com os votos que obteve na primeira volta. Penso que se encontra agora na fase do benefício da dúvida, já não em lua de mel", assinalou o diretor da Ipsos Peru, Alfredo Torres, numa entrevista ao Perú 21.
A sondagem foi realizada entre 07 e 08 de outubro junto de 1.212 pessoas em todo o país, com uma margem de erro de 2,8%.