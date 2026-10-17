Quase metade dos peruanos insatisfeitos com início do mandato da Presidente Fujimori

O levantamento, realizado pela empresa Ipsos e publicado no jornal Perú 21, revela que 49% dos peruanos fazem uma avaliação negativa do desempenho de Fujimori, contra 40% que fazem uma avaliação positiva e 11% que não têm opinião.

A insatisfação com Fujimori aumentou um ponto percentual em relação à mesma sondagem de setembro (48%) e a aprovação baixou dois pontos em relação ao mês anterior (40%).

Fujimori, que tomou posse em 28 de julho, iniciou o mandato de cinco anos com uma avaliação positiva de 56% e negativa de 25% em agosto, enquanto 18% não se pronunciavam sobre a dirigente nessa altura.

A queda na popularidade de Fujimori, que venceu as eleições presidenciais por uma margem muito estreita sobre o candidato de esquerda Roberto Sánchez, é atribuída à falta de resultados imediatos face à insegurança e à atividade do crime organizado, a principal preocupação dos peruanos.

A Presidente peruana tem-se concentrado nas últimas semanas em reforçar ações e operações contra o crime organizado, incluindo a criação de um comando unificado entre a polícia e as forças armadas para perseguir grupos dedicados sobretudo à extorsão de empresas, às quais exigem pagamentos sob ameaça de morte.

"Embora os seus índices de aprovação estejam longe dos registados no início do mandato, revelam-se favoráveis quando comparados com os votos que obteve na primeira volta. Penso que se encontra agora na fase do benefício da dúvida, já não em lua de mel", assinalou o diretor da Ipsos Peru, Alfredo Torres, numa entrevista ao Perú 21.

A sondagem foi realizada entre 07 e 08 de outubro junto de 1.212 pessoas em todo o país, com uma margem de erro de 2,8%.