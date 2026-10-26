Quase um quarto dos pilotos das companhias europeias revelam exaustão

Quase um quarto (24 por cento) dos pilotos admitiu que, em geral, continua a voar em vez de informar que não tem condições para exercer a função devido ao cansaço; outros 16,8 por cento afirmaram que, nestas situações, afirmam estar doentes.

Os pilotos que trabalham para companhias aéreas sediadas na Irlanda e em Malta reportaram as maiores incidências de microssonos. Mais de um terço afirmou não obter descanso suficiente para evitar a acumulação de fadiga ao longo do tempo.

Os pilotos que operam em companhias aéreas sediadas na Irlanda e em Malta mostraram-se mais propensos a temer represálias por parte da gestão e menos inclinados a confiar nos sistemas de notificação.

Quase dois em cada cinco pilotos referiram ter recorrido à “discricionariedade do comandante” — um mecanismo que permite aos comandantes prolongar o dia de trabalho da tripulação ou reduzir os períodos de descanso em circunstâncias excecionais — pelo menos uma vez no mês anterior à realização do inquérito.