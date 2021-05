Quatro astronautas da missão da SpaceX e NASA já aterraram na Terra

Depois de 160 dias no espaço, a tripulação deixou a Estação Espacial Internacional a bordo da cápsula Resilience, num voo que demorou perto de seis horas e meia.



Os astronautas norte-americanos foram os primeiros a participar numa missão operacional de uma empresa privada dirigida pelo magnata Elon Musk, em novembro.



A cápsula espacial também transporta congeladores científicos com amostras de pesquisas realizadas em gravidade zero.



Esta é a primeira missão regular a regressar à Terra feita pela Space X.