Quatro astronautas regressam à Terra após seis meses no espaço

Os quatro deviam ter voltado à Terra na manhã de segunda-feira, mas o vento forte na zona de recuperação da cápsula atrasou o regresso.", escreveu o francês Thomas Pesquet, na rede social Twitter.A próxima equipa de astronautas da EEI deverá partir na quarta-feira, juntando-se ao astronauta norte-americano e aos dois russos que permaneceram a bordo.

A partida do voo, igualmente operado pela SpaceX, do magnata Elon Musk, está marcada para as 21h03 de quarta-feira (2h03 de quinta-feira em Lisboa), a partir do centro espacial Kennedy, na Florida.