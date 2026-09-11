Quatro aviões, quase três mil mortos, o choque: o dia 11 de Setembro de 2001

Manhattan, terça-feira, 11 de setembro de 2001. Manhã solarenga de verão na cidade que nunca dorme. O que parecia um dia normal tornou-se num momento que marcou a história e que teve impacto na vida quotidiana de milhões de pessoas, nos EUA e no resto do mundo.



Ao início da manhã, 8h46 (13h46 em Lisboa), começam a surgir os primeiros relatos: as televisões, como a CNN ou a CBS, interrompem a emissão para lançarem os primeiros alertas de última hora sobre “a colisão de um avião” com uma das torres do World Trade Center (WTC).



A maior parte das testemunhas, ouvidas em dezenas de reportagens ou documentários, lembram que “ninguém sabia o que estava a acontecer”. Só conseguiram entender que se tratava de um atentado mais tarde - quando as televisões mostravam em direto a todo o mundo um segundo avião a embater noutra torre do WTC.



Mas o choque não se limitou a Nova Iorque. Um outro avião, meia hora mais tarde, despenhou-se sobre o Pentágono. Das aeronaves desviadas por terroristas, só uma não terá chegado ao destino final.



O voo 93 da United Airlines despenhou-se em Shanksville, no estado da Pensilvânia. As investigações que se seguiram concluíram que foram os passageiros a entrar em confronto com os terroristas a bordo. O avião teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca. A 11 de setembro de 2001 morreram quase três mil pessoas. Só pouco mais de 1600 foram identificadas. A Al-Qaeda e Bin Laden – dos avisos aos ataques

Foi no final dos anos 1980 que Osama Bin Laden fundou o movimento extremista Al-Qaeda e, uma década mais tarde, a partir das cavernas do Afeganistão, declarou guerra à América. Nascido em Riade, na Arábia Saudita, era filho de um empresário e investidor do ramo da construção civil.



Osama bin Laden criticava o apoio norte-americano a regimes do Médio Oriente, que classificava de “tirânicos” e “apóstatas”, como o próprio regime saudita. Considerava mesmo que se tratava de uma “agressão ocidental contra os muçulmanos em todo o mundo”, recorda o The Guardian.



Durante os anos 1990, houve uma série de atentados da autoria da Al-Qaeda contra embaixadas e bases americanas na África Oriental. No início dos anos 2000, também houve um ataque suicida que quase afundou um navio de guerra norte-americano ao largo do Iémen.



Em território norte-americano, a 26 de fevereiro de 1993, uma carrinha carregada de explosivos rebentou na garagem do World Trade Center, provocando a morte a seis pessoas. Mais de mil ficaram feridas.



Mais tarde, o inquérito do Congresso dos EUA destacou a incapacidade de altos responsáveis, incluindo o presidente George W. Bush, de agir perante os vários avisos dos serviços de inteligência. Os documentos, lembra o jornal The Guardian, também apontam falhas do FBI e da CIA em partilhar informações cruciais que podiam ter impedido a tragédia do 11 de Setembro.



