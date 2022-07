Quatro casos de covid-19 em Wuhan atiram um milhão para o confinamento

Wuhan é uma cidade onde vivem 12 milhões de pessoas e ficou conhecida por ter sido o local onde se registaram os primeiros casos da infeção pelo vírus SARS-CoV-2, no final de 2019.





A região volta agora a ser notícia. Após quatro infeções serem descobertas durante um rastreio em massa, foi ordenada o confinamento de um milhão de pessoas. Foram identificados dois casos assintomáticos e rapidamente se encontrou outros dois positivos no rastreio de contactos.





Os transportes públicos estão suspensos por três dias no bairro de Wuhan onde se suspeita que o vírus tenha surgido. Da diretiva "zero covid" resultou a grande redução dos números de mortalidade comparativamente com o resto do mundo, mas a China continua a enfrentar baixas taxas de vacinação.







A China prossegue com a política de "zero covid", que implica testar a população em massa, rígidas regras de isolamento e de confinamento local. Esta estratégia já fechou praticamente a gigante cidade de Xangai e ensombra a economia do país perante o resto do mundo, que está cada vez mais a reduzir as restrições pandémicas.



Ciência: improbabilidade de o vírus ter origem em laboratório

No início desta semana, investigadores afirmaram haver "evidências convincentes" de que o mercado de frutos do mar e vida selvagem de Huanan, em Wuhan, teria estado no centro do primeiro surto de covid-19.Dois estudos publicados na revistareexaminaram as informações: um dos trabalhos demonstra que os; o outro usaOs dados apurados sugerem que houve duas variantes introduzidas em humanos em novembro ou início de dezembro de 2019. Juntos, os cientistas observaram que tal evidênciaSublinharam que o SARS-CoV-2 foi transmitidoa pessoas que estavam a trabalhar ou a fazer compras no local duranteO virologista David Robertson, da Universidade de Glasgow, envolvido na investigação, declarou à BBC que espera que