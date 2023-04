Quatro crianças mortas em ataque com arma branca a creche no Brasil

(em atualização)







Um homem de 25 anos invadiu uma escola infantil na cidade de Blumenau, no sul do Brasil, e matou quatro crianças com golpes de machado, segundo as autoridades locais. De acordo com a imprensa brasileira, as vitimas do ataque no Estado brasileiro de Santa Catarina são três meninos e uma menina, entre os 3 e os 5 anos. Há ainda a registar pelo menos quatro crianças feridas, uma delas com gravidade.







O ataque aconteceu no início da manhã desta quarta-feira, numa creche particular chamada Cantinho Bom Pastor. Segundo a polícia local, o autor dos crimes invadiu a escola infantil com um machado pequeno, atacou as crianças e depois entregou-se num Batalhão da Polícia Militar. As autoridades estão a investigar se o assassino teve ajuda de outras pessoas, estando previstos os primeiros interrogatórios para as próximas horas.





Não se sabe, para já, as motivações do presumível atacante.







Segundo contou à comunicação social local o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, e o chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, o agressor saltou o muro da creche e atacou as crianças com o machado.







BREAKING: Man with hatchet attacks a daycare / pre- school in Blumenau, Brazil, 4 children reportedly killed pic.twitter.com/wjmeQrX6VN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 5, 2023









À

Os bombeiros e a policia local foram chamados ao local pouco depois da ocorrência. Junto ao edifício escolar estão centenas de habitantes da cidade e familiares de alunos desta escola. Folha de São Paulo uma das professoras contou que trancou a porta da "sala onde se encontravam os bebés" para os proteger e confirmou que o agressor tinha um machado.





O presidente do Brasil já reagiu e condenou este "ato de violência", numa mensagem divulgada através do Twitter.



Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. — Lula (@LulaOficial) April 5, 2023

"Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse", acrescentou numa outra publicação. acrescentou numa outra publicação.





O crime ocorreu na sequência de outro ataque violento perpetrado numa escola há menos de dez dias na cidade brasileira de São Paulo. Naquele caso, um aluno de 13 anos armado com uma faca matou uma professora e deixou outras três professoras e um estudante feridos. Segundo um levantamento da imprensa local, desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil.