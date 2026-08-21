Quatro mortos a tiro no México após jogo de futebol

O Ministério Público do Estado de Guanajuato (centro) revelou detalhes do ocorrido esta quarta-feira na aldeia de Malvas, que conta com cerca de 1.500 habitantes.

Fontes policiais indicaram à agência France-Presse que quando sete jovens de localidades vizinhas saíam de um campo após terem disputado um jogo de futebol quando foram abordados pelos seus agressores, ainda não identificados.

Após uma perseguição, três homens foram mortos a tiro num primeiro local e outro um pouco mais à frente, precisaram as fontes. Outras três pessoas ficaram feridas a tiro.

O motivo dos homicídios ainda não foi definido, mas a zona é controlada por um cartel da droga, com Guanajuato conhecido por ser um dos Estados mais violentos do México devido à presença de grupos do crime organizado.

A polícia desencadeou uma operação de busca de suspeitos no local, mas sem conseguir deter os agressores.

No passado mês de janeiro, 11 pessoas morreram e 12 ficaram feridas depois de um comando armado ter aberto fogo sobre os participantes num jogo de futebol de bairro em San Francisco del Rincón, também no Estado de Guanajuato.