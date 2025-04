Quatro mortos após automóvel atravessar edifício no centro dos Estados Unidos

O vice-chefe do Departamento de Polícia de Chatham, Scott Tarter, disseram que as forças de segurança foram chamadas por volta das 15:20 de segunda-feira (21:20 em Lisboa), após o veículo ter invadiu o edifício, atingindo fatalmente quatro pessoas antes de sair pelo outro lado.

Os mortos tinham entre 4 e 18 anos, informou a Polícia do Estado de Illinois num comunicado enviado por e-mail.

O médico legista do condado de Sangamon, Jim Allmon, identificou as vítimas como estudantes e disse que as suas identidades serão divulgadas após os familiares serem notificados. Várias outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais.

Não foi revelado qual a razão que que terá levado ao acidente ou se foi intencional.

Este é o mais recente caso de pessoas que conduzem veículos contra grupos de pessoas em todo o mundo.

Apenas dois dias antes, um carro atravessou uma rua movimentada durante um festival de herança filipina em Vancouver, na Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá, matando 11 pessoas.

O condutor de Illinois, que não ficou ferido, era o único ocupante do veículo e foi levado para um hospital para ser avaliado, disse Tarter. A polícia não revelou se o condutor foi detido ou levado sob custódia.

"Estou horrorizado e profundamente triste com as mortes de crianças e os inúmeros feridos em Chatham esta tarde", disse o governador do Illinois, JB Pritzker, em comunicado.

"O meu coração está pesado por estas famílias e pela dor inimaginável que estão a viver --- algo que nenhum pai deveria ter de suportar", acrescentou

Pritzker disse que o seu gabinete estava a acompanhar a situação e pronto para oferecer apoio.

O edifício e as instalações atingidas albergam a Youth Needing Other Things Outdoors, que realiza programas extracurriculares e campos de férias, de acordo com o portal da organização na Internet.