Quatro mortos após desabamento numa mina de carvão no Vietname

A polícia disse ao jornal Than Nien que o acidente ocorreu na noite de sábado, quando parte da mina, operada pela empresa de carvão Vanh Danh, de propriedade da estatal Vinacomin, desabou.

O jornal adiantou que a Vinacomin enviou uma equipa de salvamento que acabou por encontrar os corpos sem vida dos quatro mineiros que tinham ficado enterrados debaixo do carvão.

A causa do desmoronamento, o segundo na região este ano em minas operadas pela Vanh Danh, ainda não foi determinada.

Em março passado, um acidente semelhante deixou dois mineiros soterrados durante 12 horas na mesma província, mas acabaram por ser resgatados com vida.

O carvão continua a alimentar grande parte da produção de eletricidade no Vietname, onde os esforços para desenvolver as energias renováveis não são suficientes para satisfazer as crescentes necessidades energéticas ligadas ao crescimento económico.