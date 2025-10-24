Quatro mortos e 10 feridos após incêndio de camião-cisterna em Moçambique

"Como autoridade local fizemos o nosso trabalho, solicitamos uma intervenção e apoio das nossas forças de defesa e segurança que estiveram aqui no local para tentar dispersar a nossa população para evitar um desastre maior e mesmo assim o camião acabou incendiando", disse Admira Chitsumba, administradora do distrito de Vandúzi.

O camião-cisterna ter-se-á despistado e capotado por volta das 04:00 (03:00 em Lisboa) na estrada Nacional 7. De seguida, populares aproximaram-se para retirar combustível e a viatura acabou por se incendiar.

Segundo a administradora, quatro pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas, nove das quais em estado grave, tendo sido todas levadas ao Hospital Distrital de Vandúzi, naquela província.

Os índices de acidentes rodoviários em Moçambique são classificados como dramáticos, com as autoridades a apontarem o excesso de velocidade e a condução sob efeito de álcool como as principais causas.

Só em agosto último, pelo menos 87 pessoas morreram, em Moçambique, vítimas de 48 acidentes de viação, avançou o ministro do Interior, admitindo preocupação face à elevada sinistralidade rodoviária e pedindo maior responsabilidade dos agentes de trânsito na fiscalização.

Pelo menos 575 pessoas morreram em acidentes de viação entre janeiro e agosto em Moçambique, um aumento em 14% comparado ao mesmo período de 2024, avançou na semana passada o Governo, admitindo "desafios críticos" na segurança rodoviária.

O Governo moçambicano anunciou em setembro o estabelecimento de pontos de descanso obrigatórios para condutores a cada 300 quilómetros e de revezamento de motoristas de longo curso como parte das medidas para travar os acidentes de viação no país.