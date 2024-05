Quatro mortos e dois desaparecidos num naufrágio em Bissau

O naufrágio ocorreu na noite de sábado quando um grupo de pessoas, na sua maioria jovens, regressava a Bissau depois de assistir às festividades no Ilhéu de Rei para assinalar o 43.º aniversário da morte do `rei` do reggae, Bob Marley.

"A canoa onde se faziam transportar estava superlotada e no meio da travessia virou-se", disse uma fonte da capitania dos Portos de Bissau, citando relatos de testemunhas.

Fonte do Hospital Simão Mendes, em Bissau, referiu que "alguns dos sinistrados" acabaram por falecer no hospital.

Fonte da Polícia Marítima em Bissau indicou à Lusa que ainda há dois desaparecidos e confirmou que entre os mortos se encontra um agente da brigada de atualização dos cadernos eleitorais, em curso na Guiné-Bissau.

O Ilhéu do Rei é uma antiga zona industrial da então Guiné Portuguesa, habitada por cerca de quinhentas pessoas, divididas em 50 famílias residentes, que dista a 10 minutos de viajem de canoa.

Várias pessoas trabalham no Ilhéu de Rei, mas vivem em Bissau.

Ultimamente, o local, onde existe uma praia e uma extensa área de mato, é utilizado por jovens para festas e deslocações de lazer.