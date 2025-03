Quatro mortos e quatro feridos numa explosão no leste da China

O incidente ocorreu às 7h30, em Lisboa de terça-feira, nas instalações de uma empresa de biotecnologia, informou o jornal local Global Times.

Os esforços de resgate e salvamento foram concluídos, estando em curso uma investigação sobre a causa da explosão e o tratamento médico dos feridos.

As autoridades locais garantiram que a explosão não causou quaisquer efeitos secundários ambientais nas imediações da fábrica, após terem sido efetuadas medições.

Os acidentes industriais são frequentes na China, devido a protocolos de segurança pouco rigorosos e à falta de controlo.

Em janeiro do ano passado, uma explosão numa fábrica na mesma província matou oito pessoas e feriu outras oito, enquanto em 2019, uma explosão numa fábrica de produtos químicos também na província de Jiangsu fez 78 mortos e centenas de feridos, tendo sido posteriormente ordenada uma inspeção a todas as fábricas de produtos químicos do país.