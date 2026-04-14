Quatro mortos na rutura de tubagem numa central hidráulica no centro da China

Quatro mortos na rutura de tubagem numa central hidráulica no centro da China

Quatro trabalhadores morreram numa estação hidráulica na cidade chinesa de Chongqing devido à rutura de uma tubagem que provocou uma descarga massiva de água, noticiaram hoje órgãos de comunicação locais.

Lusa /

VER MAIS

O acidente ocorreu na manhã de domingo em instalações situadas no distrito de Fuling, tendo inicialmente causado duas vítimas mortais e o desaparecimento de outras duas, cujos corpos foram encontrados horas mais tarde, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

A central onde ocorreu a rutura do conduto é de classe IV, segundo as autoridades municipais, que abriram uma investigação para apurar as causas do acidente.

A China regista com frequência acidentes industriais, sobretudo em setores como a mineração ou a produção de fogo-de-artifício, onde persistem falhas de segurança apesar do reforço das regulações nos últimos anos

PUB
PUB