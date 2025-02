Quatro projetos na área da saúde nos PALOP vão receber 100 mil euros cada

A Fundação Gulbenkian indicou hoje em comunicado que, "nos próximos três anos, quatro projetos na área do cancro, da pediatria e da relação entre a tuberculose e a diabetes serão apoiados no âmbito da iniciativa "We Forward -- capacitação nas ciências da saúde dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa]".

Na mesma nota adianta-se que os projetos foram selecionados por um júri internacional, de entre 20 candidaturas, em áreas de ciências da saúde consideradas fundamentais em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique.

Em Angola, será apoiado o projeto da Universidade Katyavala Bwila - "Capacitação para a Investigação, Prevenção e Tratamento das Doenças Oncológicas em Albinos" - que tem ainda como parceiros o Hospital Central do Lubango, o Instituto Português de Oncologia do Porto e a GONCOinitiative, lê-se no comunicado.

Com a liderança da investigadora Maria Madalena Paulo Chimpolo, "o projeto surge como resposta ao elevado número de portadores de albinismo nas províncias da Huíla e Benguela -- regiões marcadas por altos índices de exposição solar, vulnerabilidades sociais e uma elevada incidência de doenças oncológicas".

Já na Guiné-Bissau, o projeto "Iniciativa em Oncologia", promovido pela Universidade Jean Piaget, "pretende criar um ecossistema de investigação, integrando ensino, pesquisa e prestação de cuidados".

Liderado pelo investigador Bubacar Embaló, "o projeto aposta no reforço da capacidade de resposta da Guiné-Bissau aos desafios oncológicos que atravessa, melhorando as infraestruturas e formando profissionais especializados para aumentar a taxa de diagnóstico precoce e as opções de tratamento".

Ainda na Guiné-Bissau, a Universidade Lusófona, receberá apoio para o projeto "que pretende perceber a relação entre a tuberculose e a diabetes mellitus, uma das doenças crónicas não transmissíveis que estão a emergir como um problema crescente na África Subsaariana, coexistindo com elevadas taxas de doenças infecciosas, como a tuberculose".

Já em Moçambique, o projeto da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane pretende reforçar a capacidade dos Núcleos de Investigação de Pediatria que "têm como objetivo fazer investigação de ponta na área pediátrica, sobretudo na preparação de ensaios clínicos para novos medicamentos e vacinas, em colaboração com instituições externas e financiamento do EDCTP". Liderado por José Sumbana, com este projeto visa-se "criar condições de infraestrutura e tecnologia e fortalecer recursos humanos ao Laboratório de Microbiologia da Universidade".

A iniciativa "We Forward" nasceu em finais de 2024, fruto de um protocolo de colaboração entre a Fundação Gulbenkian e a Fundação "la Caixa" com o objetivo de desenvolver um programa que promovesse a capacitação na área das ciências da saúde nos PALOP, através do reforço de núcleos ou centros de investigação de instituições de ensino superior e a sua ligação a unidades de saúde nestes países.

Através da Área Internacional da Fundação "la Caixa" e do Programa Parcerias com África da Fundação Calouste Gulbenkian, as duas fundações colaboram, desde 2015, em diferentes iniciativas com o objetivo de promover parcerias e reforçar o setor global da saúde nos PALOP.