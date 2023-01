Queda de avião. Autoridades nepalesas sem esperança de encontrar sobreviventes

As esperanças de ainda encontrar sobreviventes após o acidente de avião no Nepal, no domingo, com 72 pessoas a bordo são agora “nulas”, afirmaram as autoridades esta segunda-feira."Recolhemos 68 corpos até agora. Estamos a procurar mais quatro corpos", disse Tek Bahadur, chefe do distrito de Taksi, localidade onde caiu o avião.A informação é da agência de notícias Reuters, que adianta que as causas do acidente ainda não foram determinadas.Uma testemunha, que filmou a aterragem do avião da varanda de casa, disse ter visto a aeronave voar baixo antes de virar repentinamente para a esquerda.", disse Diwas Bohora, citado pela agência de notícias Associated Press.

Causas desconhecidas

Ainda não se sabe a causa do acidente mas segundo um vídeo, publicado nas redes sociais por um passageiro,O Nepal tem algumas das pistas mais isoladas do mundo, ladeadas por montanhas altas, representando as aterragens um desafio até mesmo para os pilotos experientes. Além disso, o clima também muda rapidamente nas regiões montanhosas, criando condições de voo ainda mais desafiadoras.Recorde-se que, em maio de 2022, a queda de um bimotor Twin Otter da empresa nepalesa Tara Air matou 22 pessoas logo após a descolagem de Pokhara. Os destroços foram encontrados um dia depois, na encosta de uma montanha a cerca de 4.400 metros acima do nível do mar.O desastre aéreo mais mortífero da história do Nepal ocorreu em setembro de 1992. Todos os 167 ocupantes de um Airbus A300 da Pakistan International Airlines morreram quando o avião caiu ao aproximar-se de Katmandu.Pokhara, localizada a 200 quilómetros a oeste de Katmandu, é a porta de entrada para o circuito de Annapurna, um trilho de caminhada popular nos Himalaias.

C/ agências